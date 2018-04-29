Rio Ave - Chaves düellosu

Portekiz Premier Lig maçında Rio Ave ile Chaves, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Rio Ave 44 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Chaves 41 puanda ve 7. sırada. Rio Ave son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chaves son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 580 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rio Ave kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Chaves sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Rio Ave son hafta oynanan Belenenses maçında 2-0 kazandı.

Chaves, Sporting Lisbon karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Rio Ave, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rio Ave, kendi sahasında 23 gol attı, 11 gol yedi.

Chaves ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chaves, 16 gol atarken 25 gol yedi.