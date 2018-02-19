Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Ora, bölgenin farklıyerlerinden konsere katılan on binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı. “Ne kadar fazla olursak, o kadar büyük oluruz” diyen şarkıcı, kendisi için en önemli şeyin beraber olmak olduğunu söyledi.

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