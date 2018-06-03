Olay, Beykoz Riva Sahilinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Riva Sahilinde denize giren 19 yaşındaki Osman T. isimli bir kişi dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. Osman T’nin dalgalara kapıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerin gelen polis ekipleri ve arama kurtarma ekipleri gözden kaybolan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dalgalara kapılan Osman T’yi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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