River Plate - El Nacional maçı rakamları

River Plate ve El Nacional, 10 Haziran 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. Maç öncesi River Plate 12 puanla 10. sırada, El Nacional 22 puanla 6. sırada bulunuyor. River Plate son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. El Nacional, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 241 kodlu maçta; İddaa oynayanlar River Plate kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, El Nacional sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

River Plate son hafta oynanan LDU-Quito maçında 1-0 kazandı.

El Nacional ise Deportivo Cuenca maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan River Plate, 4 gol attı ve 10 gol yedi.

El Nacional, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda El Nacional 8 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.