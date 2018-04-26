River Plate - Emelec karşılaşma önü

Copa Libertadores Grup 4 heyecanı devam ediyor. River Plate, 27 Nisan 2018 Cuma günü Emelec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:15. Maç öncesi River Plate 5 puanla 1. sırada, Emelec 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi River Plate, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Emelec, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 503 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Emelec galibiyet oranı 0.00.

River Plate son hafta oynanan Medellin maçında 1-2 yenildi.

Emelec, Melgar karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan River Plate, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Emelec, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Emelec 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.