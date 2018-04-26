River Plate - Emelec karşılaşma önü

River Plate ve Emelec, 27 Nisan 2018 Cuma günü Copa Libertadores Grup 4 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:15. 5 puanlı River Plate 2. sırada bulunuyor, Emelec 1 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi River Plate, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Emelec, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 503 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.70, Emelec galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

River Plate son haftadaki Medellin müsabasında 1-2 yenildi.

Emelec ise Melgar karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan River Plate, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Emelec, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Emelec 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.