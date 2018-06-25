River Plate - Jose Teran rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. River Plate, 26 Haziran 2018 Salı günü Jose Teran takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:15. 15 puanlı River Plate 10. sırada bulunuyor, Jose Teran 24 puana sahip ve 6. sırada. River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Jose Teran, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 265 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jose Teran galibiyet oranı 0.00.

River Plate son hafta oynanan LDU-Quito maçında 1-0 kazandı.

Jose Teran ise Emelec maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan River Plate, 6 gol attı ve 11 gol yedi.

Jose Teran ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jose Teran, 12 gol atarken 12 gol yedi.