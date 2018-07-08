River Plate - LDU-Quito maçı istatistikleri

River Plate ve LDU-Quito, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:00. River Plate 15 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken LDU-Quito 45 puanda ve 1. sırada. River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. LDU-Quito son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 301 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.70, LDU-Quito galibiyet oranı 2.10.

River Plate önceki hafta LDU-Quito mücadelesinde 1-0 kazandı.

LDU-Quito ise River Plate maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan River Plate, 6 gol attı ve 12 gol yedi.

LDU-Quito, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. LDU-Quito, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.