River Plate - Macara sahaya çıkıyor

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. River Plate, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Macara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:00. River Plate 11 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Macara 13 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Macara, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 342 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Macara galibiyet oranı 0.00.

River Plate son haftadaki LDU-Quito müsabasında 1-0 kazandı.

Macara ise Fuerza Amarilla karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan River Plate, 4 gol attı ve 8 gol yedi.

Macara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Macara, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.