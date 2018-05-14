River Plate - San Lorenzo maçı ne zaman?

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. River Plate, 15 Mayıs 2018 Salı günü San Lorenzo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:15. Maç öncesi River Plate 42 puanla 10. sırada, San Lorenzo 50 puanla 3. sırada bulunuyor. River Plate son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. San Lorenzo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 634 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.40, San Lorenzo galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

River Plate son haftadaki San Lorenzo müsabasında 3-2 kazandı.

San Lorenzo, River Plate karşılaşmaında 3-2 yenildi.

River Plate, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 13 gol yedi.

San Lorenzo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. San Lorenzo, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.