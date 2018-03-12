Trabzonspor'da Ersun Yanal’ın bileti Medical Park’ta oynanan ve 6-1 Akhisarspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın ardından kesilmişti. Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bordo-Mavili futbolcularıyla yaptığı toplantıda şunları söyledi:

“Arkadaşlar kulübümüz şu an kötü günler geçiriyor. Yönetimimiz kongre kararı aldı ama biz işimizi sonuna kadar iyi yapmak zorundayız. Evet, sakatlarımız ve cezalılarımız var. Yerlerine oynayacak arkadaşlarımızdan ricam iki kişilik oynasınlar. Ayrıca, ligin ilk yarısında Trabzon’da Akhisar’a 6-1 mağlup olduk. Şimdi bu rövanşı ne yapıp edip almak zorundayız. İşte büyüklük buralardadır. Önemli olan bu zor süreci hep birlikte geçmektir. Ben hepinizi sonuna kadar güveniyorum. Maçı kazanın, alın rövanşı. Alanyaspor Trabzon’da 3-0’dan 4-3 yapmış ve maçı kazanmıştı fakat rövanşı ikinci yarıda almasını bildik. Şimdi sıra Akhisar’a geldi. Kesinlikle mazeret kabul etmiyorum, çok eksik olmamıza rağmen biz iyi bir takımız, herkes kendisini göstersin. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır.”