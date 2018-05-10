Gazete Habertürk'ün haberine göre; Yeni sezonda Trabzonspor’a olmayacağına kesin gözüyle bakılan Rıza Çalımbay’a şimdiden teklifler aldığı öğrenildi.

Göztepe ve Bursaspor’un Çalımbay’a teklif yaptığı ancak tecrübeli teknik adamın şu an Trabzonspor’un başında olduğu gerekçesiyle görüşmeleri reddettiği ifade edildi. Rıza Hoca, Bursa ve Karabük maçlarından sonra Bordo-Mavililer ile yollarını ayıracak ve gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.