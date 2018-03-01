Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 5 Mart Pazartesi günü sahalarında yapacakları Beşiktaş maçına ilişkin, "Bizim için önemli olan kendi sahamızda bu maçı kazanmak. Hiçbir zaman defans yapan ve sadece beraberliği düşünen oyun sistemim olmadı." dedi.

Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör Çalımbay, çalışmaların gayet iyi gittiğini, Castillo ve Sosa'nın da sakatlıklarının ardından takıma katıldığını belirtti.

Maça hazır olduklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Maçın camia açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kolay bir takıma karşı oynamayacağız. Bana göre Beşiktaş takımı şu anda Türkiye'nin en iyi takımlarının başında geliyor. Oturmuş bir kadrosu var, Türkiye'yi yıllardır Avrupa'da temsil ediyor. Bayern Münih ile oynanan son maça bakmak doğru değil. O maç 11'e 11 olsa sonucun öyle çıkması mümkün değil. Maçın gidişatı çok iyiydi, Beşiktaş açısından şanssızlık yaşandı. Kimsenin beklemediği an en önemli oyuncularından biri kart görünce Beşiktaş için dezavantaj oldu. Ligin en iyi kadrosuna sahip, çok iyi bir takımı. Bir tek sahada değil, saha dışında güzel şeyler yapan bir kulüp. Oynayacağımız maç kolay geçmeyecek ama mücadele etmezseniz her şeyi ortaya koyamazsanız bu maçtan iyi bir sonuçla çıkma şansınız yok. Onun için sahada ne gerekiyorsa yapacağız."

"TAKIM OYUNU OYNAMAK DURUMUNDAYIZ"

Çalımbay, nasıl bir taktikle veya anlayışla oynayacaklarına ilişkin ise "Belli kişilere önlem alma şansımız yok. Hiçbir zaman da öyle bir şey yapmadım. Takım oyunu oynamak durumundayız. Yapacağımız şeyleri iyi bir şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan kendi sahamızda bu maçı kazanmak. Hiçbir zaman defans yapan ve sadece beraberliği düşünen oyun sistemim olmadı. Yine aynı şekilde biz elimizden gelen her şeyi yapıp taraftarımız önünden iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Geldiğimiz günden itibaren taraftar desteğinden hep memnun olduk. İnşallah aynı şekilde maçın başından sonuna kadar devam eder." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın, kendisi ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için de bulundukları konum itibarıyla önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları söyledi:

"Dostça, centilmence, mükemmel bir maç olacağına inanıyorum. Her şeyden önce ben Şenol hocayı çok severim. Milli takımda beraber oynadık. Tabii ki çok seviniyorum oradaki başarılarından dolayı, inşallah daha da çok başarılı olur. Ben de Trabzonspor'da çalışmaktan mutluyum. Şenol hocayla böyle bir maçta karşı karşıya gelmek de benim için çok güzel bir şey. Benim de Beşiktaş'ta 20 yılım geçti. Başka bir kulüpte oynamadım. Bir sürü şampiyonluk yaşadım. En çok şampiyonluk gören, en çok oynayan oyuncuyum. Aynısını da Şenol hoca burada, Trabzonspor'da yaşadı. Şenol hoca orada Beşiktaş'ı düşündü, biz burada Trabzonspor'u düşünüyoruz. Şenol hocanın memleketi, benim de doğup büyüdüğüm, futbol hayatımın geçtiği kulüp. Her açıdan güzel bir maç olacak. Bizim mutlaka konum itibarıyla baktığımızda bu maçı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor."

"YORGUN BEŞİKTAŞ OLMAYACAK"

Beşiktaş'ın maç programının yoğunluğunun, takımı adına bir avantaj olup olmayacağı yönündeki soruya Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Yorgun Beşiktaş olacağına katılmıyorum, çok geniş bir kadrosu var. Böyle maçları kaldıracak bir takım. Artı, Beşiktaş takımı sadece bu sene değil geçen sezon da ondan önceki sezon da hem Avrupa hem lig hem de kupada oynadı. Şenol hocanın şansı da sezon başından itibaren birlikte olduğu bir takım. Benim de sonradan gelmem biraz farklı. Orada büyük avantajı var Şenol hocanın. Maçı oynamaları dezavantaj değil, avantaj. Fenerbahçe maçından sonra bizim maça değişik bir kadroyla dahi çıkabilirler, onun için her türlü önlemimizi almalıyız. Bana göre Türkiye'nin en iyi takımı, hiç kimsenin konuşmasına gerek yok. Maçımız kolay olmayacak ama ben taraftarımıza, futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum."

"11 MAÇIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMELİYİZ"

Çalımbay, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmalarının ardından Beşiktaş maçının daha da önem kazandığını vurgulayarak, "Bundan önce oynadığımız 12 maçta yenilmediğimiz, 5-6 maç üst üste berabere kaldığımız oldu. Bu maçları biraz abarttılar, kötü anlamda söylediler beraberliği ama biz o maçları şanssızlık eseri kazanamadık, çok şanssız maçlar yaşadık. Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçlarını rahatlıkla kazanabilirdik. Biz buraya geldiğimizden beri iyi şeyler yapıyoruz, güzel şeyler de yapacağız. Kalan 11 maçı da çok iyi şekilde bitireceğimize yürekten inanıyorum. Taraftarların takımlarına, oyuncularına sahip çıkmaları gerekiyor. Tek yürek olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Trabzon'un yolu belli. 11 maçı en iyi şekilde bitirip çıkabileceğimiz en üst yere kadar çıkmak istiyoruz." diyen Çalımbay, "Başka düşüncemiz olması mümkün değil. Bu yolda giderken ikinci yarıda kazanmamız gereken maçları iyi şekilde bitirebilsek, şanssızlık olmasaydı daha iyi yerdeydik. Bence kaybedilen bir şey yok. Alanya maçını kazandıktan sonra bu maçın değeri arttı. Bu maçı yukarıdan kopmamamız için iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ'IN YOKLUĞU

Çalımbay, kart cezalısı Burak Yılmaz'ın oynamayacak olmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Burak'ın bu maçta oynamamasının avantajı da var, dezavantajı da var bizim için. Dezavantajı, en golcü oyuncumuz olması. O oynasaydı çok büyük şeyler fark edebilirdi ama yapacak bir şey yok. Sevindiğimiz olay kartlarını sıfırlıyor. O yüzden biraz seviniyoruz, diyelim. Alanya maçında tüm takım gibi sonradan oyuna giren N'Doye ve Yusuf'un büyük katkıları var. N'Doye güzel grafik çizdi, güzel işler yaptı. Burak'ın yerine oynayan arkadaşların başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu maçta kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en üst seviyede oynayacağına inanıyorum."