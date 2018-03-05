Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularına herkesin yüreğini ortaya koyarak oynaması gerektiğini söyledi. Öğrencilerinin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan Çalımbay, “Büyük oyuncular büyük maçlarda sahne alırlar. Bu maç öyle bir maç ki; hata kabul etmez. Herkes üst düzey performans sergilemek ve yüreğini ortaya koyarak oynamak zorunda. Derbilerin atmosferi çok farklıdır. Dikine oynayın, kazanın ve asla rakibe teslim olmayın. Sahada 90 dakika savaşan bir takım görmek istiyorum” diye konuştu.
‘12. ADAM ARKAMIZDA’
Beşiktaş’ın, Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olduğunu da ifade eden Rıza Çalımbay, “Bu zorlu maçta neyimiz var neyimiz yok sergilemekten başka çaremiz yok. Sarı kart sınırındaki oyuncu sayımız da hayli fazla. Dikkatli olalım, gereksiz yere fauller yapmayalım. Hakemle hiç tartışmayın. Sinir harbini kazanan biz olalım. Unutmayalım ki kendi sahamızdayız ve 12. adam hep arkamızda olacak” dedi. Taraftarlarına da seslenen Çalımbay, “Sizlere Beşiktaş galibiyeti yakışır. 90 dakika boyunca hiç susmadan kulaklarımızı tırmalarcasına tezahürat yapın ve 3 puanı alıp evimizin yolunu tutalım” ifadelerini kullandı.
BURAK YILMAZ: BEŞİKTAŞ'I YENERSİNİZ
Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında oynamayacak olan Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına “Siz Beşiktaş’ı yenersiniz” dedi. Rakibin güçlü olduğunu belirten Burak “Ama biz de Trabzonsporuz ve iyi bir takımız. Benim oynamayacak olmam tabii ki büyük şansızlık ama yerime forma giyecek olan arkadaşımın da benden daha fazla mücadele edeceğine gönülden inanıyorum. Ben hepinize güveniyorum. Büyük taraftarımızın önünde bir Beşiktaş galibiyeti sizlere yakışır” diye konuştu.
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