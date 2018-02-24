Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardında şunları söyledi:

"İkinci yarıya biz kötü başlamadık. Sadece çok berabere kalıyorduk ama insanlar kabullenemiyordu beraberliği. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Bu uzun sürece son vermemiz gerekiyordu. Daha önce çok fırsat geçti, Fenerbahçe maçı, Göztepe maçı... Ama bugün ilk 20 dakikadan sonra çok iyi oynadık. Hele hele ikinci yarı istediğimiz gibi oldu. Uzun süreden sonra galip geldiğimiz için mutluyuz. Herkesin kendine güveni geldi. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İlk maçımız Beşiktaş ama ben takımıma güveniyorum. Beşiktaş maçı her açıdan önemli. Kendi sahamızda iyi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün mutlaka kazanmamız gerekiyordu ama Alanyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı vardı. Bu maç gergin olabilir. Biz de itiraz etmek zorunda kalıyoruz, onlar da etmek zorunda kaldı. Burak'ın tabii ki kart görmesini istemezdik. Burak bir şey yapmadı. Bir bakıma da iyi oldu, sıfırlandı."