Ersun Yanal’dan sonra Trabzonspor’un dümenine geçen Rıza Çalımbay, takımı krizden çıkarıp üst üste alınan galibiyetlerle camiaya inanç aşıladı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, öğrencilerinin rehavete kapılmasından endişelenen tecrübeli hoca, ayakların yere basması gerektiğini de belirtip “Asla şımarmayacağız, sadece işimizi yapacağız. Taraftarlarımıza sesleniyorum, bize sevgi verin. Lig bu sene her türlü sürprize açık... İlk yarının bitimine iki hafta kaldı. İki maçı alıp devre arasına kayıpsız girmeliyiz. İkinci yarıda her şey olabilir, ibre lehimize tamamen dönebilir. Yeter ki inançlı olalım, özgüven dolu olalım” ifadelerini kullandı.
2-3 TRANSFER İSTİYOR
İlk geldiğinde saha içinden çok dışındaki problemlerle uğraştı- ğını vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti: “Önce mutsuz adamlara el attık. Herkese hak ettiği zaman formayı alabileceği bilincini aşıladık. Bunu devre arasındaki kampta tamamlayacağız. Devre arasında yapabilirsek 2-3 transfer takviyesiyle istediğimiz seviyeye geleceğiz.”
7 MAÇTA 12 MİLYON LİRA
Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Rıza Çalımbay’ın gelişiyle kabuk değiştirerek 7 lig maçında 4’ü peş peşe 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu performans aynı zamanda kulübün kasasını da doldurmasını sağ- ladı. TFF’nin performans primi olarak bu dönemde 5 galibiyetle yaklaşık 11 milyon TL kazanan Bordo-Mavililer, beraberlik için de 1.1 milyon TL almayı bildi.
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