Rıza Çalımbay'dan Galatasaray yorumu

Rıza Çalımbay "Her şeyden önce böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Sıkıntılı günler yaşıyorduk. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Benim şansım Antalya'dayken Galatasaray ile ile oynamam. Bu maçta da aynısını yapmamız gerekiyordu. Futbolcularım maçın başından sonuna kadar oyundan düşmeden oynadılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum; ne istediysek yaptılar. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Oyuncularımıza güven geldi. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Trabzonspor'un hedefleri var. Bunun için herkesin hazır olması gerekiyor. 10-11 günde 3 maç oynadık. Oyuncu arkadaşlarımızı gördük. Daha iyi kadro kurmaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Beraberliği düşünmedik. Tek hedefimiz galibiyetti. Galatasaray iyi oyunculardan kurulu bir takım. Transferleri de tutturdular, iyi oyuncular aldılar. Bugün onların tehlikeli yerlerine dikkat etmeli ve top bizdeyken de oynamamız gerekiyordu. Eksiklerimiz var, bunları da gidereceğiz" dedi.

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