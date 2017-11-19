Rıza Çalımbay'dan Osmanlıspor uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray galibiyetiyle büyük moral bulduklarını ancak Osmanlıspor maçının da kolay geçmeyeceğini söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Çalımbay, “Osmanlı kötü bir takım değil. Fenerbahçe’den puan almasını bildiler. Çok dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

Rıza çalımbay

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