Rıza Çalımbay: ''Durica'yı en iyi ben anlarım''

Durica'nın en büyük destekçisi Çalımbay...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Çalımbay, tecrübeli oyuncuya kendisinin de milli takıma veda ettiğinde gözyaşlarını tutamadığını söyleyerek, “Seni çok iyi anlıyorum. Aynı duyguları yaşadım. Futbol bir noktadan sonra bitiyor. Ama hayat devam ediyor. Bu takımın da saha ihtiyacı var” dedi. Durica’nın çalımbay’ın bu sözleri karşısında duygulandığı belirtildi.

Rıza Çalımbay - Jan Durica

trabzonspor