Rıza Çalımbay: "Kimseyle anlaşmadım"

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalyaspor'dan ani bir şekilde ayrıldığını hatırlatarak, basında Evkur Yeni Malatyaspor ile görüştüğü ve anlaştığına dair haberlerin çıktığını kaydetti.

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çalımbay, "Kimseyle anlaştığım yok. Sadece onlardan bir görüşme teklifi geldi. Ben de nezaketen 'Tamam' dedim" diye konuştu. Çalımbay, gelen görüşme talebine "Yok ben görüşmem." demek gibi bir durumun yanlış anlaşılabileceğini ifade etti.

Çalımbay, milli maç arasına kadar olan 1-2 haftalık süreyi beklemek istediğini vurgulayarak, "Acelem yok, kimseyle anlaşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım ama hala Antalya'dayım, yapacak işlerim var." dedi.