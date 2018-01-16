Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan ve kupaya veda eden Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "İkinci yarı çok güzel şeyler yaptık ama maalesef ilk maçı kaybetmemiz, maçın başında gol yememiz dezavantaj oldu." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor karşısına turu geçmek için çıktıklarını belirterek, "Maçtan önce oyuncularımızla gol yemememiz gerektiğini konuşmuştuk. Gol yedikten sonra 3 tane atmamız gerekiyordu. İlk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık, beklediğimizin üstünde kötü oynadık." diye konuştu.

İkinci yarı yaptıkları taktik değişikliklerin çok faydasını gördüklerini ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Belki de geldiğimden beri en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci yarı çok güzel şeyler yaptık ama maalesef ilk maçı kaybetmemiz, maçın başında gol yememiz dezavantaj oldu. Bir sol bek vardı Mustafa Akbaş, onun da sakatlanması bizi çok zor duruma soktu, hamle şansımız da kayboldu. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarı çok iyi oynadık. Bunu devam ettirmemiz lazım. Ligde çok kritik maçlar var. Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Maçlarımıza iyi hazırlanarak ligi en iyi yerlerden birinde bitireceğiz."

"MUSTAFA AKBAŞ 2-3 HAFTA YOK"

Çalımbay, artık bu maçı unuttuklarını ve Atiker Konyaspor ile ligde yapacakları karşılaşmayı düşüneceklerini vurgulayarak, "İlk yarı yediğimiz gol ve yaptığımız bir sürü hata var. Bizim için önemli olanları gündeme getirip konuşacağız. Lig maçına bambaşka şekilde çıkacağız. Çünkü artık önümüzde sadece lig maçları var. Konya'ya galibiyet için gideceğiz. Fenerbahçe maçına iyi şekilde çıkmak istiyorsak bu maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Burak, döndüğü zaman daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanan Mustafa Akbaş'ın durumuna ilişkin bilgi veren Çalımbay, "Mustafa'nın 2-3 hafta oynama şansı yok. Bir an önce sol bek almamız gerekiyor. Mas gittikten sonra oraya bek almak... Şu ana kadar bitirmek gerekiyordu ama bitiremedik. Bu bizim için üzücü. Hem oraya hem ileriye bir oyuncu almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ATİKER KONYASPOR CEPHESİ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Maç öncesi oyuncularıma 'İlk maçta alınan 1-0'lık skorun küçük de olsa avantajı var.' demiştim. Bunu doğru kullandık." dedi.

Trabzonspor'un maçın başında stresli olacağını tahmin ettiğini dile getiren Özdilek, şöyle devam etti:

"Ama bu kadar yüksek seviyede olacağını tahmin etmiyordum. Maçın başında oyunun kontrolü lehimize geçti. Akabinde golü bulmamız biraz daha güven verdi ve oyun anlayışımızı biraz daha ofansif hale getirdi. Sadece 30 ile 40. dakikalar arasında bocaladık ama devreyi 1-0 önde bitirdik. İkinci yarı çok doğal olarak burada oynamak kolay değil. Çok ciddi taraftar desteği var, baskı yiyeceğimizi düşünüyordum. Bu baskı biraz fazla sürdü. 20-25 dakika baskı yedik. Bu baskıyı yerken kontrataktan net pozisyonlar yakaladık. 2'yi yakalayabilirdik ama maç sonuçta 1-1 bitti. Seyir zevki, mücadelesi yüksek bir maçtı. Geçen senenin kupa şampiyonu olarak geldik, yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için sevindirici. Gidebileceğimiz nokta ne olur bilmiyorum ama yarı final, final oynuyorsanız büyük takımları saf dışı bırakmak zorundasınız. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Müthiş bir takım birlikteliği sergilediler."

Özdilek, Trabzonspor ile hafta sonu ligde karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Bu maçta da amacımız kazanmak olacak. Trabzonspor iyi takım, iyi oyuncuları var. İkinci yarı tüm maçların çok sert geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da Abdülkadir'e de parantez açmak lazım. Trabzonspor camiasına çok önemli bir yetenek geliyor. Ayrıca onu tebrik ediyorum. 3-4 gün dinleneceğiz. Hem bizim hem Trabzonspor'un ihtiyacı var ama eminim korakor bir mücadele olacak." şeklinde konuştu.

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