Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuç nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Böyle bir maçı beklemiyorduk. Neticede mağlubiyeti hak ettik." dedi.

Yapılan defans hatalarının bedelini ağır ödediklerini ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bu hatalar da pahalıya patladı. Rakip girdiği pozisyonların tamamına yakınını değerlendirdi, biz de yardım ettik. Ofansif açısından çok net pozisyonlar yakaladık, değerlendiremedik. Böyle hatalar yapıldığı zaman karşı takım affetmez. Sivas maçı da öyleydi, çok pozisyonlar vardı ilk yarı atamadık sonra yaptığımız hatalardan dolayı goller yedik. Maça bakarken yaptığımız hatalardan dolayı inanılmaz derece üzüldüm. Sonra iki arkadaşımızın kırmızı kart görmesi çok kötü oldu ama her şey bitmiş değil. 5. sırada ligi bitirme iddiamız sürüyor. Elimizden gelen gayreti yapacağız ve inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz."

Çalımbay, kadrolarının belli olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydederek, sakat ve cezalı oyuncuların oluşunun da kendilerini etkilediğini anlattı.

Maçtan önce oyuncularıyla konuştuğunu kaydeden Çalımbay, " Kasımpaşa oyuncularının yarısından fazlası benim transfer ettiğim oyuncular. Maç toplantılarında oyuncuların neler yapabileceğini anlattık. Anlattığımız halde goller yedik. Sakat ve cezalı oyuncular var, elimizdeki kadro bu. Eksik çıktığımızda sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.

Çalımbay, genç kaleci Uğurcan Çakır'ın performansına ve Estaban'ın sakatlık durumuna ilişkin ise, "Bugün defans hataları ona da yazık etti. Fazla yapacağı bir şey yoktu. Esteban ve Uğurcan hangisi hazırsa oynatacağız. Uğurcan'ı kazanmak lazım. Hemen böyle goller yedi diye alıp bir kenara atmak doğru değil. Bu hatalarda kalecilerin yapacağı bir şey yok. " ifadelerini kullandı.