Rıza Çalımbay, Rizespor'u ziyaret ederek aradaki buzları eritti

Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde görüşerek, uzun süre sohbet etti.

Daha önce yeşil-mavili ekipte 3 kez göreve gelen Çalımbay, Rize'de iyi ilişkilerinin olduğunu ve dostlukların devam ettiğini, bu nedenle Rize'ye sürekli gelip gittiğini ifade etti.

Yardımcı ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu, hatırlanmanın güzel olduğunu belirtti.

Çalımbay ile sohbet imkanı bulduklarına dikkati çeken Yardımcı, "Geldikleri için teşekkür ediyoruz. Dostluğumuz dostluk. Kendisi daha önce çalıştığımız bir hocamız." diye konuştu.

Geçen sezon Süper Lig'e son haftada oynanan maçlar sonucunda veda edilmesinin hatırlatılması üzerine Yardımcı, yaşanan gelişmelerle kendilerinin ve Çalımbay'ın bir ilgisinin olmadığını kaydetti.

Yeşil-mavili kulübün başkanı, söz konusu haftada yaşananların gündemlerinden düştüğünü anlatarak, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Trabzon bizim komşumuz, ilişkilerimiz inşallah iyi olur. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Gerçekler ortada. Çok konuşmanın anlamı yok. Konuşup neyi halledeceğiz. En iyisi konuşmadan zamana yaymak. Rıza hoca bizim için çok değerli. Geldiği için sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı, ligde son maçta İstanbulspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ancak bu sonucun bütün sorunları ortadan kaldırmadığını sözlerine ekledi.

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