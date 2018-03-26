Peş peşe yaşanan puan kayıplarının ardından önce Akhisar’ı ardından da Yeni Malatya’yı yenerek kendine gelen Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; ilk kez şampiyonluk yarışındaki favorisini açıklayan deneyimli teknik adam, “Ben bu sene de Beşiktaş’ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi işler yaptılar. Hem lig hem de kupa oldukça iyi gidiyor. Güçlü bir kadroları var ve yapılanması çok iyi” diye konuştu.

‘TRABZON’U HEP SEVDİM’

Trabzon’u futbola başladığı günden beri çok iyi takip ettiğini ve sevdiğini de ifade eden Rıza Çalımbay, “Bir Anadolu kulübü olması, taraftarının tek yürek olması, Anadolu’dan bir takımın çıkıp diğer büyük takımlara kafa tutması sevmem için yeterli oldu. Beşiktaş’ta oynarken Trabzonspor’a karşı sempatim hep vardı. Renkleri, taraftarının tutkusu, maç sonlarında kolbastı oynamaları hep benim ilgimi çekmiştir, çekiyor da. Ama bana göre Trabzonspor’a daha fazla sahip çıkılması ve daha çok şeyler yapılması gerekiyor” dedi.

‘RAHATSIZ OLURSAM HEMEN BIRAKIRIM’

Çalımbay, Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemlerde ayrılış nedenini de ilk kez açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: “Aradan zaman geçti ve beni rahatsız eden şeyler oldu. Ben öyle bir yerde rahatsızlık duyunca huzursuz olunca hemen bırakırım. Şu anda Trabzonspor’da da böyle bir durum olursa kesinlikle ve hemen bırakırım.”