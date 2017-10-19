Rıza Çalımbay savunma çalıştırdı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Juraj Kucka haricinde tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketlerinin ardından pas üzerinde duran bordo-mavililer, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

SAVUNMAYA ÖZEL İLGİ

Süper Lig'de ilk 8 haftada 21 golle en fazla gol yiyen takım olan Trabzonspor'da, teknik direktör Çalımbay, savunma zaafları üzerinde durdu. Çalımbay, antrenmanda savunma ve hücum oyuncularını ayrı gruplar halinde bir süre çalıştırdı.

Defans oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli teknik adam, daha sonra bu futbolculara hücum oyuncularına karşı savunma yaptırdı.

Rıza Çalımbay, taktik çalışmalarda futbolcularına, "Adam adama pres ve koşu bizim oyun anlayışımız olmalı. Savunma, topu kullanacak ama riske etmeyecek. Basit şekilde oynayarak topu uzaklaştırın." şeklinde uyarılarda bulundu.

Antrenmanın son bölümünde forvet oyuncuları kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptı.

Öte yandan, bordo-mavili taraftarlar, antrenman sonunda çiçek verdikleri Çalımbay'a başarılar diledi.

MALATYA YOLCULUĞU YARIN

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için yarın Malatya'ya gidecek. Bordo-mavililer, sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.