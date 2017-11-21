Rıza Çalımbay, savunmaya çözüm arıyor

Rıza Çalımbay'ın savunmadaki derdi büyük...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, savunma bölgesinde yaşanan soruna çare bulmak istiyor. “Defansif açıdan tabi ki iyi değiliz, biz bunun farkındayız” diyen 54 yaşındaki teknik adam, “Kadromuz bu, böyle gideceğiz. Daha iyi ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Maçın her dakikasında yapılan bütün hataları not alıyoruz. Hataları düzeltmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ALEMDAROĞLU: ''BİR GİTTİ KALDI BEŞ''

Müthiş bir mücadeyle Osmanlı’ya karşı kazanılan 4-3’lük maçın ardından Bordo-Mavililer’in yöneticilerinden Okan Alemdaroğlu açıklamalarda bulundu. “Kalan 6 maçı çok önemsiyorduk” diyen Alemdaroğlu, “Birini kazandık ve geriye 5 maç kaldı. İnşallah onları da kazanırız. Osmanlı maçına gelince, 2 golü biz kendi kalemize attık zaten. İyi de oynadık ama futbolda böyle şeyler var. Kazandığımız için çok sevinçliyiz” diye konuştu.

PEREIRA: ''EN KÖTÜ ANIMDI''

Osmanlıspor maçında kendi kalesine iki gol birden atan Joao Pereira, futbol kariyeri boyunca kendi kalesine hiç iki gol atmadığını belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi. Portekizli oyuncu, “Futbol kariyerim boyunca başıma gelmeyen işler bir maçta geldi. Kariyerimin en kötü anıydı. Çok huzursuz oldum. Eğer mağlup olsaydık inanın kendimi sorumlu tutacaktım. Futbolda bunlar maalesef oluyor. Umarım bundan sonra bu tür bir olayla karşı karşıya kalmam” şeklinde konuştu.

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