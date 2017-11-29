Rıza Çalımbay: ''Sorun saha dışında''

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ilk 11’de istikrarı yakaladıktan sonra başarının geleceğini söyleyen deneyimli teknik adam, “Takımımızın bir sorunu var, sahanın içinden çok sahanın dışında problem var. Biz hem bununla uğraşıyor hem de sahanın içini iyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten bazı şeyleri halletmek için çok zorlanıyoruz. Ben buraya geldiğimde oynamayan ve oynayan oyuncuların tamamen koptuğunu gördük. Dün tekrar bir toplantı yaptık. Rahatsız olduğum birkaç konu vardı bunları açık açık dile getirdim. Böyle olduğu sürece devam edeceğini ve herkesin tedbirini almasını ve kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledim” dedi.

''İKİNCİ YARI TÜM SORUMLULUK BENDE''

Kalan 4 maçı en iyi şekilde bitirdikten sonra ligin ikinci yarısında daha güçlü bir Trabzonspor izlettireceklerini belirten Çalımbay, “İskelet kadroyu oturtmamız lazım. Bu da zaman alır. ben kendimi kandıracak birisi değilim. Sadece devreye gidelim, devreye kadar 4 maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Belki de en zor maçımız olacak Antalya maçı. Çünkü kendi kurduğum kadroya karşı oynayacağım. Düşündüğüm o 4 maç. Devre olduktan sonra bütün sorumluluk bende” ifadelerini kullandı. Çalımbay, Abdülkadir Ömür’ü oynatmadığı yönündeki eleştirilerin de en çok oyuncuya zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Rıza çalımbay

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