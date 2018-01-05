Trabzonspor'da yarım sezonda gösterdiği performansla alkışı hak eden Burak Yılmaz’a hocası Rıza Çalımbay’dan övgüler geldi...
Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Burak’ın kendisini çok fazla geliştirdiğini ve yaşadığı bir olayı aktaran deneyimli teknik adam, “ Burak Yılmaz çok değerli bir futbolcu. Çin’e gitti orada da gollerini attı, buraya geldi devam etti. Örnek bir sporcu. Kendisine özel bir antrenör tutması ve devamlı çalışması onun en büyük artısı... Geçtiğimiz günlerde tesisten çıkarken baktım sahada biri çalışıyor. Önce sakat oyuncu sandım o kişiyi. Sonra anladım ki Burak Yılmaz. Yabancı antrenörü ile birlikte çalışıyor. Bunu düşünmesi kendisine yabancı bir hoca tutması, güzel bir hadise... Bana göre çok iyi bir duruma gelmiş tam profesyonel olmuş Burak, kutluyorum kendisini” diye konuştu.
14 MAÇTA 14 GOLÜ VAR
Sezon başında Trabzonspor’a transfer olan Burak Yılmaz, ligin ilk yarısında muhteşem bir performans sergiledi... Attığı gollerle takımını adeta sırtlayan milli yıldız, 14 kez rakip fileleri havalandırdı... 14 maçta forma giyen ve 3 karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçıran Burak, daha önce yaptığı bir yorumda 25 golü geçeceğini söylemişti.
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