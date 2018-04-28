Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçı sonrası şöyle konuştu:

“Geçen hafta kendi sahamızda çok iyi oynayarak kaybettiğimiz bir maç vardı. Birçok gol pozisyonuna girmiş ancak değerlendirememiştik. O maçı telefi etmemiz gerekiyordu. Antalya’ya çok eksikle geldik ama sahaya çıkan oyuncularımız baştan sona çok iyi mücadele ettiler. Özellikle bugün Uğurcan iyi oynadı ve güvenimizi boşa çıkarmadı. İyi bir kaleci ama ileride çok çok iyi bir kaleci olacağına ve iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Maçta zaman zaman zorlanmamıza rağmen mücadeleyi hiç bırakmadık, iyi işler yaptık, birçok gol pozisyonuna girdik. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Kalan üç maçı da kazanıp, hedefimiz olan beşinciliği elde etmek istiyoruz.”