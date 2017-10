Trabzon'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

İstanbul'da dün kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve genel sekreter Gençağa Meriç ile görüşerek prensipte anlaşmaya varan ve sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Çalımbay için Medical Park Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç ile kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen ve teknik direktör Rıza Çalımbay, yer aldı.

RIZA ÇALIMBAY'IN İLK SÖZLERİ:

"Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Ekibime ve futbolculara güveniyorum. Tek sıkıntı zaman. Yardımcılarım Bülent Albayrak, Cengiz Birgen, Kenan Oktay, Servet Çetin, Burhan Kılınç, Ayhan Tembeloğlu, Kerem Atılmaz. Bir de Trabzon'dan bir isim yardımcım olacak. Kim olduğu henüz belli değil."

"Ben geçmişte de böyle takımlarda çalıştım, gayet iyi bir şeklide sezonları bitirmiştik. Bizim için şu an gerekli olan tek şey zaman. Her şeyden önce taraftarımızın her ne kadar son haftlarda üzülseler de takımın yanında olması gerekiyor. En büyük güç onlar. Taraftar her zaman birinci adamdır. Çok kritik maçlar bizleri belkiyor ve bu maçların telafisi yok. Yönetim, teknik heyet ve taraftarlarımız kenetlenirsek, Trabzonspor'un gerçek yerine getiririz."

"Tek şanssızlığımız sonradan gelmek. İyi bir kadro var. Yüzeysel olarak bütün oyuncuları tanıyoruz. Ama maç oynadıkça bunlara karar vereceğiz. Takım için her şeyini veren arkadaşları oynatacağız. Her şeyden önce takım olacağız. Kendi sahamızda daha hırslı, daha çok mücadele eden bir takım olacağız. Teknik adam değişikliği her yerde oluyor. Ben de Antalya'daydım. Önemli olan gittiğiniz takımı daha iyi yerlere getirmek."

"Daha ligin başı sayılır. Şimdiden lig koptu diye düşünmek doğru değil. Bizim bir hava yakalamamız gerekiyor. Bu havayı yakaladıktan sonra başarılı olacağımıza inanıyorum. Futbolcu arkadaşlarımızın da kendi kapasitelerini bulmaları gerekiyor. Daha iyisini yapabilecek oyuncular bunlar. Kendileriyle konuşarak, çalışarak bu seviyeye getireceğiz. Burada iyi şeylerin olmaması için hiçbir neden yok. Bu iş çalışarak ve birlik beraberlikle olur."

"Görevimi bıraktığım gün ilk beni arayan Şenol hoca oldu, çok iyi şeyler söyledi bana. Şenol hoca çok iyi gidiyor. Mükemmel bir grafik çiziyor. İnşallah biz de aynısını yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ben başkanla konuştum. Gece 2'de konuştuk ve bir araya geldik. Her türlü şeyi konuştuk kendisiyle. Başkan işlerinden dolayı burada olamadı. Kendisi de burada olmak istediği söyledi."

"Ciddi şekilde puan farkı var. Artık herkesin işin ciddiyetini bilmesi gerekiyor. Kadroyu gördükten sonra belki eksiklerimiz olacak ve yönetimden 1-2 transfer isteyeceğiz. İşin zor olduğunu biliyoruz ama yanlış anlaşılmasın herhangi bir korkum yok. Bizim önümüzde oynayacağımız olan 3 maç çok önemli. Maça 2 gün de olsa 1 günde olsa hiç düşünmeden kulübede çıkacağım."

"Galatasaray şu an ligin en formda takımlarından bir tanesi. Ben sezon başı Antalya ile oynadım tek puan kaybı bizim maçtı."

