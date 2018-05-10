Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu kadar sorun içinde Trabzon yine iyi ayakta kalmış. Buraya geldiğimden beri en çok uğraştığım şey sorun." dedi.

Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kasımpaşa karşısında bireysel hatalar yaptıklarını, girdikleri pozisyonları da değerlendiremeyerek beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Kasımpaşa maçında hakem hatasının da yaşandığını savunan Çalımbay, "Bizim kabullenmediğimiz hakem arkadaşımızın yaptığı hata. Normalinde benim çok beğendiğim, başarılı olacağına inandığım bir hakem Ümit hoca. Yediğimiz 3. golde pozisyonu atlamamaları gerekiyordu, direkt kırmızı kart gösterilmeliydi. Kimse gündeme getirmedi. Herkes neticeye, skora baktı, Trabzon'a yapılan o şeyi görmedi, görmemezlikten geldi. Öbür türlü o kadar pozisyon verir, golleri kaçırırsan mağlubiyet kaçınılmaz olur." diye konuştu.

"BURSASPOR MAÇINA GİDECEĞİZ, 9 EKSİK VAR"

Rıza Çalımbay, Bursaspor ile hafta sonunda oynayacakları maçı final karşılaşması olarak gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu maçı aldığımız zaman büyük avantaj yakalıyoruz. Bursaspor maçına bakmamız gerekiyor. Üzüldüğüm konu Hubocan ve Okay'ın gereksiz kart görmeleri. Her şey olabilir, bir sürü maçlar kaybediliyor ama ne olursa olsun böyle kırmızı kart görmeye hakları yok. Kendilerine de söyledim. Bursaspor maçına gideceğiz, 9 eksik var. Kimse burada ne yaşanıyor, ne sıkıntılar var gündeme getirmiyor. Şu anda bizim yaşadığımız sıkıntı çok büyük. Burak ile Rodallega yok. Kadromuza genç arkadaşlar aldık. Onlarla kadromuzu 20 kişi yapıp Bursa'ya gideceğiz. Yaşadığımız sıkıntı kadro açısından çok büyük ama önümüzde bizi bekleyen büyük maç var."

Göreve başladıklarındaki sorunların aynı şekilde devam ettiğini vurgulayan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Esas sorun mevcut oyuncuların kafasının karışık olması, çoğunun kulüp araması, bazı arkadaşların kulübü FIFA'ya vermesi. O arkadaşlarla maç oynayıp onlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Benim dediğim şey önümüzdeki yıl her şey yapılabilir, öze dönülebilir, bir sürü şey olabilir ama önce önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Maalesef o havayı yakalayamadık. 2 maç kaldı, özellikle Bursa maçına takımı motive etmemiz gerekiyor. Futbolcularımız son 2-3 haftadır koptular, hepsinin kafaları başka yerde, sosyal medya gazetelerde çıkan haberler, kulüp aramaları, yaşanan sıkıntılar, takımı kötü şekilde etkiliyor. Buraya geldiğimden beri bir kere huzur içinde çalışma imkanım olmadı. Sürekli problemlerle uğraştık. Oyuncunun problemi, başka şeyler de oldu."

"TAKIMA SAHİP ÇIKILMASI LAZIM"

Deneyimli teknik adam, camiadan, takıma sahip çıkmasını ve destek vermesini isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes antrenmanını yapıyor ne bir hava ne bir şey, 'Avrupa kupalarına gideceğiz, maçlarımız şöyle' diyen birini görmedim. Tek yapılacak şey takıma sahip çıkılması. Bir maçımız daha var, sonra serbest. Herkes demecini verebilir, planlarını yapabilir, futbolcu alabilir, gönderebilir her şey serbest. Kalan 2 maça takımı iyi motive etmemiz gerekiyor. Bu Rıza Çalımbay'ın tek başına yapacağı şey değil. Takıma sahip çıkılması lazım. Bir sürü sorun var ama 2 maç varken bunları konuşmak istemiyorum."

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Çalımbay, "Mukavelemin sonuna kadar buradayım, sonra bittiği için yokum. Yönetim de rahat, önü açık, bizim de önümüz açık, her şeyi yapabiliriz. Benimle ilgili konuşmaya gerek yok. Şu takıma 2 maç sahip çıkılsın, önümüzdeki Bursa, Karabük maçlarına bakalım. Bu kadar sorun içinde Trabzon yine iyi ayakta kalmış. Buraya geldiğimden beri en çok uğraştığım şey sorun. Benden önce çalışan arkadaşlarınıza baktığınızda benim dışımda transfer yapmayan arkadaş yok. Bir tek Novak'ı aldık, Mas ile takas gibi bir şey oldu. İki oyuncu gönderdik. Sadece dediğimiz oyuncu arkadaşların maddi açıdan sorunların halledilmesiydi, maalesef olmadı." şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay, gelecek sezon kalıp kalmayacağına ilişkin bir soruya, "Yönetimle şimdiye kadar böyle konuşmadık, gündeme de şu maçlardan dolayı gelmemesi gerekiyordu. Gelse de bir an önce gelmeliydi, şu an öyle bir şey yok. Ben sadece mukavelemin bittiğini söylüyorum, gazetelerde sürekli yazılar çıkıyor. İki maç sonra mukavelem bitiyor. Sonra bir şeyleri varsa, oturup konuşulur." yanıtını verdi.

Kendisine yönelik eleştiriler konusunda ise Çalımbay, "Ben Rıza Çalımbay'a üzülüyorum. Penaltı kaçırılıyor, Gençlerbirliği maçında Sosa niye atmadı dediler, Uğur penaltıcı. Sonra Sosa atsa, kaçırsa bu sefer Rıza hoca deniliyor. Kasımpaşa maçında atacağımız bir sürü pozisyon var, kaçıyor. Yenilmemesi gereken goller var, yiyoruz. İstediğin kadar anlat, stoper santrfora yakın olacak diye. Biz burada ekip olarak her şeyimizi verdik, vicdanen rahatız. Bir tane dahi oyuncu aldırmadan devam ettik." diyerek sözlerini tamamladı.