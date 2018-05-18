Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Ben ve ekibim burada sıkıntılara rağmen güzel sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Son maçımızı da böyle şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maçlarını galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok güzel bir sezon geçirdik. Zaman zaman sıkıntılar da yaşadık ama Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı mutlu oldum." diye konuştu.

Futbol oynadığı dönemde Trabzon'a geldiğinde hep çok heyecanlandığını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Trabzon, benim için önemli bir yerdi. Anadolu'dan çıkmış, 3 büyüklerle yarışmış, iyi yerlere gelmiş, şampiyonluklar yaşamış bir takım. Buralarda bulunmak güzel şey. Sezon başı gelip başlamak çok farklı bir şey olurdu. O da bizim şanssızlığımız. Ben ve ekibim burada sıkıntılara rağmen güzel sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Son maçımızı da böyle şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz."

Çalımbay, bu tür maçların kolay olmadığına dikkati çekerek, "Mücadele etmezsen, odaklanmazsan, oyun disiplininden koparsan bu maçlar zor olur. İkinci yarı oyuncu ve taktik değişiklikler işe yaradı, 3 gol bulduk. Camiaya, taraftarlara teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a çok başarılar diliyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

KARAMAN: SORUMLULUKLARIN FARKINDAYIM VE ÜZGÜNÜM

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise güçlerinin bu kadar olduğunu ifade ederek, "Bulunduğum dönemde oynadığımız müsabakaları sonuç ve performans odaklı çok fazla konuşmaya gerek yok. Kazasız, belasız çok ciddi sakatlıklar yaşamadığımız için oyuncular ve kendi adıma mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Camia olarak bu sene çok doğru işler yaptığımız söylenemez." diyen Karaman, şunları kaydetti:

"Sezon başı kurulan kadrodan zorda kalıp birkaç oyuncu gönderebilirsiniz, bunu anlayışla karşılayabilirsiniz. Ancak devre arasında 'Yeni sezon kadrosunu oluşturuyorum.' diyerek camianın umutlarını bu kadar erken havlu atarak köreltmeye insanların hakkı yoktu. Bundan dolayı üzgünüm. Ben de bu işin bir parçası oldum. Kendi adıma da sorumlulukların farkındayım ve üzgünüm. Oyuncularım adına daha çok üzgünüm. Oyuncu kardeşlerime gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Karınca kararınca gücümüz bu kadardı. Bir kusurumuz, eksiğimiz varsa affola."