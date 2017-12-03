Rıza Çalımbay Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı!

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın gelişiyle çıkışa geçen Trabzonspor’da gözler Antalayaspor ile oynanacak kritik maça çevrilirken, deneyimli çalıştırıcı tedbiri elden bırakmıyor ve sık sık öğrencileriyle toplantı yaparak uyarılarda bulunuyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Akdeniz ekibini kendisinin kurduğunu ifade eden deneyimli hoca, “Onlar beni, ben onları çok iyi tanırız. Birbirimizi iyi biliriz. Bizim için final niteliğinde bir maç olacak” dedi.

Antalyaspor’un Fenerbahçe ile oynadığı maçı izlediğini ifade eden Çalımbay, “Eto’o ve Nasri büyük oyuncular. Takıma yön veren isimler. Onlar varsa Antalyaspor’dan korkacaksınız. Fakat Trabzonspor artık eski Trabzonspor değil. Kazanıyoruz ve havamızı da bulduk. Tribün desteğiyle Antalyaspor’u yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldık. Şimdi bu sayıyı 3’e çıkartıp lige ağırlığımızı koyma zamanı geldi” diye konuştu.

ONAZI'YE 5 MİLYON EURO!

Trabzonspor orta sahasının önemli isimlerinden Ogenyi Onazi’ye Marsilya’dan 5 milyon Euro’luk teklif geldi. Bordo-Mavililer’in Fransız ekibinin Nijeryalı ön libero için yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edilirken, son kararı Rıza Çalımbay verecek. Kucka’nın sağlığına kavuşması nedeniyle Onazi’nin gözden çıkartılabileceği ifade edildi.

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