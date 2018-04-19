Bordo-Mavililer'de bu sezon Ersun Yanal yönetiminde peş peşe alınan başarısız sonuçların ardından göreve getirilen Rıza Çalımbay da ayrılık sinyali verdi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, yeni başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından futbolun başına getirilen efsane isim Özkan Sümer’le bir görüşme yaptıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Özkan hoca, benim çok saygı duyduğum biri. Bana göre Trabzonspor’a çok şey katmış, teknik direktör olarak hakikaten mükemmel işler yapmış bir hocamız. Kendisiyle uzun bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin içerisinde altyapı, 1461 Trabzon, A takım hepsi var. Takımla ilgili ne yapılması gerektiğini kendisiyle görüştük. Zaten giderken sezon bitince kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz. Onun içinde tekrar bir görüşme yapmamız gerekiyor. Herhalde önümüzdeki hafta kendisiyle bir araya geleceğiz” dedi. Bu sözler, Çalımbay’ın sezon sonunda Trabzon’daki görevini noktalayacağı şeklinde algınlandı.