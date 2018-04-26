Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyip gündemdeki konulara dair değerlendirmede bulundu. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, kendi geleceğiyle ilgili olarak yine ayrılık sinyali veren deneyimli hoca, Bordo-Mavili takımda olup olmayacağı ve basında adı geçen bazı teknik direktörler konusunda şu ifadeleri kullandı:
‘TRABZONLU BİR İSİM DE OLABİLİR’
“Benim mukavelem sezon sonu bitiyor. Futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor’a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış, mükemmel bir grafik çiziliyordu. Herhalde tekrar öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Yapılması gereken bir şey. Böyle bir süreci geçmek için bunları ben normal karşılıyorum. Bazı arkadaşlarımızın ismi, örneğin Samet ağabeyin, başka arkadaşların ismi çıkıyor, bu da gayet normal.”
‘ÖZKAN HOCA, BURAK VE BEN KONUŞTUK’
“Benim tek amacım, kalan 4 maçı bitirmek, başka bir düşüncem yok. Ondan sonra oturulur konuşulur. Ama benim tek istediğim şey 4 maçta herkesin biraz daha takımla ilgilenmesi ve 4 maçı alnımızın akıyla bitirmemiz. Benim bu konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Ben bir açıklama yaptığım zaman ters olur. Antrenörlerle görüşülebilir. Özkan hoca ile dün konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca, birlikte gerçekleştirdik. Takımı, oyuncuları, her şeyi konuştuk ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyorlar. Ben bu konuda bir açıklama yapmam. Benim seneye burada mukavelem yok. Ben bu konuda konuşmuyorum.”
SÜMER'İN ÇALIŞTIĞI İLK TEKNİK ADAMDI
Trabzon’da yeni başkan Ahmet Ağaoğlu’nun futbolun başına getirdiği Özkan Sümer, 2001 yılında Bordo-Mavililer’e başkan olduğunda sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmişti. Hans-Peter Briegel’le yolları ayıran Sümer’in takımın başına getirdiği ilk hoca Samet Aybaba olmuştu. Deneyimli teknik adamla mazisi oldukça eskiye dayanan Sümer bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Samet Aybaba ile bu tür yanlış anlaşılmalara sebep olmasın diye bir hoş geldin bile demedim. Hiç aramadım, hiç konuşmadım” demişti.
AYBABA NE DEMİŞTİ?
Trabzon’un geçen hafta Sivas’a mağlup olduğu maçtan sonra konuşan Samet Aybaba, şu ifadeleri kullanmıştı: “Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Yönetimle oturup konuşacağız ve çıkacak olan karara göre hareket edeceğiz. Benim şu ana kadar hiçbir kulüple bir teması olmadı. İnsanların beni istemesi inanılmaz mutlu ediyor. Burada çok keyifli günler geçirdik. Trabzonspor’un hiçbir zaman başını öne eğdirmedik. Böyle anılmak beni inanılmaz mutlu ediyor.”
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