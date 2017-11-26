Rıza Çalımbay: Yaralı Sivas'a dikkat

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’den fark yiyen Sivas’a çok dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kendilerini zorlu bir 90 dakikanın beklediğini söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre kırmızı-beyazlılar’ın iyi bir takım olduğunu belirten Çalımbay, “Fenerbahçe-Sivas maçını izledim. Bakmayın Sivas’ın farklı mağlup olduğuna, çok iyi bir takım. Zorlanacağımız maçlardan biri olacak ama biz, ilk yarının sonuna kadar maç kaybetmeme sözü verdik. Sivas yarılı olduğu için bütün gücünü kullanacaktır. Osmanlı maçındaki gibi basit hatalar yapmazsak kazanabiliriz. Sivas hava şartlarını da dikkate aldığımızda zor olacak belki ama üç puanı her şeye rağmen kazanan taraf olmak istiyoruz” dedi.

Bu sezon Trabzon’un üst üste iki maç birden kazanamadığını da hatırlatan Rıza Çalımbay, “Osmanlı’yı yenmiştik. Sivas’ı da yenersek bu sendromdan kurtulmuş oluruz. Elimizde çok iyi bir kadro var, güçlü bir takımız ama yaralı Sivas dikkat edilmesi gereken bir ekip” ifadelerini kullandı.

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