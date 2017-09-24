Rıza Esendemir: İrem'e çiçek gönderdim

Rıza Esendemir, Asmalımescit’te görüntülendi. Cadde'nin haberine göre, muhabirlerle sohbet eden radyocu, hastanede yatan eski eşi İrem Derici’yle ilgili sorular karşısında, “Yanına gitmedim, yanlış anlaşılırım diye düşündüm. Çiçek gönderdim. Yakın çevresiyle irtibat halindeyim. Sürekli bilgi alıyorum, durumu iyiye gidiyor” yanıtını verdi.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan ve 16 gündür yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici sosyal medya hesabından en son bu fotoğrafı paylaştı.

irem derici

Rıza Esendemir