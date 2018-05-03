Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi. Grekoromen Stil Güreş Milli takım kafilesini, Esenboğa Havalimanı'nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü yöneticileri, sporcular ve yakınları karşıladı.

Şampiyona finalinde Rus rakibini 2-1 yenerek kürsünün en üst basamağına çıkan ve üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olarak "Asrın Güreşçisi" unvanının sahibi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale eden Rıza, havalanında yaptığı açıklamada "İnşallah başarımız devam edecek. Biz yeter ki istekli olalım, azmedelim, yeni hedeflerin hayallerini kuralım, geçmişi unutalım, geleceğe bakalım." diye konuştu.

Dünya şampiyonasının ardından bir süre dinlenme fırsatı bulduğunu, antrenmanlara başladıktan sonra da iyi hazırlandığını dile getiren Rıza, "Şampiyonadan 1 ay önce hazırlık turnuvasına katıldım. Turnuvada son durumum iyiydi." dedi.

Dağıstan'ta 8. şampiyonluğunu kazanmak için mindere çıktığını belirten Rıza, "Büyük emek harcadık, alın teri döktük. Ülkemizi, halkımızı bir Avrupa şampiyonluğu daha kazanarak yine gururlandık. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞIMARMADAN AYNI ŞEKİLDE DEVAM"

Güreşi bırakana kadar kariyerine şampiyonluklar yazdırmayı sürdürmek istediğini dile getiren Rıza, "Şımarmadan, aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

"Biz yeter ki istekli olalım, azmedelim, yeni hedeflerin hayalerini kuralım geçmişi unutalım geleceğe bakalım önemli olan da bu." ifadelerini kullanan Rıza, "Bu felsefeyle önümüze bakacağız. Bırakana kadar ne kadar çok kazanabilirsek kariyerimize o kadar çok şampiyonluk yazdırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Rıza, "Sporcuların ömürlerinde bir kez yaşamak için çalıştığı Avrupa şampiyonluğuna sen 8. kez ulaşıyorsun. Tekrar tekrar şampiyon olmak için kendini nasıl motive edebiliyorsun?" sorusunu ise "Aslında olumlu etkiliyor. Kazanıyorsun seneye insanlarda tekrar beklenti oluşuyor, insan, 'kazanamazsam ne derler' diye düşünüyor. Bu itici güç oluyor ve siz de daha çok çalışıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.