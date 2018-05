Ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları

6 | 20

SEREN SERENGİL

Her gün farkını biraz daha fark ettiğim, yanımda, arkamda dağ gibi duran annem. Senden farklı olduğumu düşündüğüm zaman diliminden, seni anladığım, sana benzemeye başladığım zaman dilimine geçerken o süreçte yaptığım ve dinlemediğim her anın özürünün kabulunu rica ediyorum senden. Bir kız büyüdükçe, yaşadıkça anlıyor ve dediklerine geliyor annesinin... Ne şanslıyım ki beni doğru dürüst rol model alınabilecek, doğru yönlendirebilecek vizyonda bir anne yetiştirmiş! Bu herkese nasip olmuyor. Ben bu konuda da dünyanın en şanslı çocuklarındanım sanıyorum.O yüzden sana her şey için çok teşekkür ediyorum ve seni çok seviyorum benim asil annem. İyi ki varsın, iyi ki benim annem sensin.