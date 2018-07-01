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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu, “Ekip çalışmaya devam ediyor ama benim çekimlerim henüz başlamadı. İlk filmde canlandırdığım roldeyim yine” dedi.