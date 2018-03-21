HT Magazin'de yer alan habere göre, Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun doğum günü partisine Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Falay, Engin Altan Düzyatan, İrem Sak, Mehmet Erdem ve Öner Erkan gibi yakın dostları katıldı.



‘HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ’



Rıza Kocaoğlu, çok eğlenceli geçen partiden sevgilisi Zeynep Bastık’la el ele ayrıldı.



Çok mutlu olduğu gözlenen ünlü oyuncu sevgilisiyle ilk pozunu verdikten sonra “Her şey çok güzeldi. Gelen herkese teşekkür ederim” dedi.



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