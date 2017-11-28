Rıza Sarraf'ın köşkündeki tadilat davasına devam edildi

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi.
Duruşmada savunması alınan mimar Firuz Akın Han, taşınmazın tadilat projesinin yasalara ve imara uygun olup olmadığı konusunda sorumlu olduğunu belirterek, inşaata hiç gitmediğini söyledi. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına ABD'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanık Firuz Akın Han ve Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada savunması alınan mimar Firuz Akın Han, taşınmazın tadilatına ilişkin projenin uygulanmasının teknik sorumlusu olduğunu belirterek, "Projenin imara ve yasalara uygun olup olmadığı hususunda sorumlu olan kişiyim. Ancak ben uygulama yapan kişi değilim. Şantiye şefi de değilim. Ben söz konusu inşaatta, ruhsat imzalandıktan sonra inşaata ne zaman başlanacağı belli olmadığı için inşaata gitmem söz konusu olmadı. Boğaziçi tarafından söz konusu yerde zabıt tutulmuş, bu tutanak tutulduktan 4 gün sonra istifa dilekçesi verdim. Benim sorumlu olduğum dönem içinde herhangi bir uygulamaya yönelik bir şey yapılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.
ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ADB adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
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