Rıza Sarraf (Reza Zarrab) davası ile ilgili bir şok haber daha: Ailesi İran'a kaçmış

Geçen hafta önce Reza Zarrab'ın ABD’de sanıkken Mehmet Hakan Atilla davasında bir 'tanık'a dönüşmesi ve ardından mahkemede ortaya koyduğu iddialar, hemen arkasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) ve yakınlarının malvarlıklarına el konulması, Türkiye'deki üç çalışanının gözaltına alınması konuşuldu.

Zarrab'ın Türkiye'deki varlıklarına el konulması sürecinde hem Zarrab'ın üç eski çalışanıyla beraber ele geçirilen Zarrab el yazılı talimatlar dikkat çekerken bir diğer şok detay ise Zarrab'ın Türkiye'deki varlıklarının içinin boşaltılması, daha da ötesinde Zarrab'ın ailesinin Türkiye'yi bir süre önce terk ettiği detayı oldu.



Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın aldığı bilgilere göre Reza Zarrab'ın Türkiye’ye yerleşerek vatandaşlık kazanan ailesinin de ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Anne Şebnem Zarrab ile baba Hüseyin Zarrab geçen eylülde, kardeş Muhammed Zarrab ise ekimde İran’a geçiş yapmış...

Dün kamuoyuna yansıyan haberlere göre Zarrab, ABD’ye gitmeden bir süre önce sahip olduğu en büyük firma olan holdingin içini boşaltmış, kuyumcu ve dövizciyi de kapatmış.

Fakat en ilginç bilgi, Zarrab ailesinin 26 Ekim’den önce Türkiye'yi terk etmek için bir hazırlığa girişmiş olması.

Zarrab’ın kendisi gibi Türk vatandaşlığı kazanan anne ve babası Şebnem ve Hüseyin Zarrab, Eylül ayında İran’a gitmiş.

Hemen ardından, Ekim ayında ise kardeşi Muhammed, anne ve babası gibi Türkiye’den İran’a geçiş yapmış.

Anne ve baba ile kardeşinin ayrı tarihlerde İran’a geçmiş olması dikkat çekici.

Ancak daha dikkat çekici olan Zencani’nin idamla yargılandığı bir dönemde, İran’a geçmeleri.

26 Ekim 2017 tarihinin neden önemli olduğu sorusuna gelince. 26 Ekim'in, Reza Zarrab'ın ABD'deki davada savcılıkla işbirliğine gittiği tarih olduğu geçen hafta 'tanık' sıfatıyla iddialarda bulunduğu duruşmalardaki mahkeme dosyasından öğrenilmişti.

Rıza Sarraf davası