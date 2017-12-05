Son Dakika: Rıza Sarraf (Reza Zarrab) soruşturmasında yeni gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Mal varlığına el konulan Reza Zarrab’ın 3’ü kadın 7 çalışanı daha önce gözaltına alınmıştı. Zarrab’ın en yakınında yer alan İran uyruklu Sara M., Türk uyruklu Nuray Y., Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H.’nin de aralarında bulunduğu 7 kişiyle birlikte soruşturmadaki gözaltı sayısının 17'ye yükseldiği öğrenildi.

Zarrab’ın, ABD’deki avukatı aracılığıyla WhatsApp üzerinden el yazısı notu gönderdiği Sinem A.’nın, Zarrab’ın 3 yıl asistanlığını yaptığı ve Zarrab’ın 17-25 Aralık sonrasındaki ilişki ve yazışmalarını organize eden “karakutusu” olduğu öne sürülüyor.

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