Kaptanpaşa köyünde sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

DHA'nın haberine göre, ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıklar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Rize Orman İşletme Şefliği'ne ait ararözlerle ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı.

Ormanlık alanda örtü yangını sürüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER