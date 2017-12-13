Ri̇ze'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde yedikleri yemekten zehirlenen ve gece hastanelere başvuran öğrencilerin sayısı 473'e ulaştı. Rektörlük tüm öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken yemek firmasının ilişiği geçici olarak kesildi. Gözaltına alınan firma sorumlu müdürü de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Bayrak'ın haberine göre, Rize Fener Mahallesi'ndeki RTEÜ kampüs yemekhanesinde dün öğle ve akşam yemeğinde çıkan köfteden yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmaya başladı. Hastanelere giden öğrenci sayısı sabah saatlerinde 473'e ulaştı.

FİRMA MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ALINDI

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Rize Devlet Hastanesi'ne başvuran 313 öğrenciden 311'inin, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 160 öğrenciden de 156'sının taburcu edildiğini, servise alınan 6 öğrencinin ise gözetim altında tutulduğunu açıkladı. Öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında F.Ç.'nin sahibi olduğu ABC yemek firmasının sorumlu müdürü R.D. gözaltına alındı. R.D. ifadesinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

REKTÖRLÜK: GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada ise yaşanan gıda zehirlenmesinin tüm boyutları ile ele alındığı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Açıklamada "Her iki hastanede öğrencilerimize anında gerekli müdahaleler yapılmış ve öğrencilerimiz 1-2 saat müşahede altında tutularak taburcu edilmişlerdir. Şu an itibariyle söz konusu olaydan dolayı sağlık sorunu yaşayan herhangi bir öğrencimiz kalmamıştır. Olay hem adli makamlarca, hem de üniversitemiz bünyesinde oluşturulmuş olan komisyon tarafından bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın neden kaynaklandığı ve sorumlularının kimler olduğu en kısa sürede tespit edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca gereken bütün önlemler alınacaktır" denildi.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri tarafından yemeklerden alınan numunelerin Gıda Kontrol Laboratuarlarında incelemesi sürüyor. Öğrencilerin yedikleri köfteden koku geldiğini belirtmeleri üzerine laboratuarda ayrıntılı inceleme yapılıyor.

İHALEYİ EN DÜŞÜK TEKLİFLE ALMIŞ

Zehirlenme olayını araştırmak için üniversite bünyesinde kurulan komisyon, aldığı kararla yemek firması ACB ile geçici olarak ilişiği kesti. Firma ile ilgili nihai karar, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yemek numuneleri üzerinde yaptığı laboratuar incelemesinin ardından çıkacak sonuca göre verilecek. Üniversiteye başka bir firmanın yemek vereceği belirtildi. ACB firmasının günlük 4 çeşit yemek için 9.75 TL bedeli ile çıkılan ihaleye 7 firma arasından 6.25 TL ile en düşük teklifi verdiği ve ihaleyi kazandığı ortaya çıktı. Firma, Ardeşen ilçesindeki bir tesiste ürettiği yemeği RTEÜ kampüsünde 3 bin dolayında öğrenci ve öğretim görevlisine verdiği öğrenildi.

MHP: MALİYETLER HANGİ YÖNTEMLE DÜŞÜRÜLÜYOR

MHP Rize İl Başkanı Serkan Birben de zehirlenme olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Birben, gıda zehirlenmelerinin ülkede sürekli gündemde olan bir konu olduğunu belirterek "Düşük fiyat vererek alınan ihaleler sonucunda birçok zehirlenme vakasının yaşanması akıllara iki soru getirmektedir. Maliyetler hangi yöntemlerle düşürülmektedir? Yeterli denetleme yapılmakta mıdır? İlimizde yaşanan bu zehirlenme vakasını yakından takip edeceğiz" dedi.

KOCAELİ'DE DE 40 ÖĞRENCİ ZEHİRLENMİŞTİ

Kocaeli Üniversitesi'nde de dün öğle yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 40 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.