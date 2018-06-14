Rizeliler arefe gününden sonra sabah saatlerinde Ramazan bayram namazı kılınarak bayram karşılanacak. Toplamda 3 gün sürecek Ramazan bayramı İslam dünyası tarafından heyecanla bekleniyor.

Rize'de bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet'in Rize ili için yayınladığı bayram namazı saati...

RİZE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2018 Ramazan bayramı namaz saati Rizeliler tarafından merakla bekleniyor. Diyanet'ten alınan resmi bilgilere göre Rize'de Ramazan bayramı namazı saati...





Ramazan Bayram Namaz Vakti Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 05:31 Bayram Namaz Saati 06:14

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek 1. Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

2. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

3. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

4. Tekbiri alır, ellerimizi bağlarız. İmam, gizlice "Euzü Besmele", açiktan Fatiha ve bir sure okur. Biz ise bir şey okumaz, imami dinleriz.

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz



2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

İmam, gizlice "Besmele", açiktan Fatiha ve bir sure okur. Biz ise bir şey okumaz, imami dinleriz.

1. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

2. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

3. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

Ellerimizi kaldırmadan 4. Tekbiri alarak Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

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