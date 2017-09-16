Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde Kaçkar Dağları Milli Parkı´nda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kaçkar Ultra Maratonu, Türkiye´nin yanı sıra 6 ülkeden 150 sporcunun katılımı ile koşuldu. 46 kilometrelik zorlu parkuru 4 saat 12 dakikada koşan İranlı Seyed Sattar Seyd erkeklerde birinciliği elde etti. Bazı sporcuların yanlış yola girdiği maraton sırasında, parkura giren bir beton mikser kamyonu kısa süreli paniğe neden oldu.



Dünya Doğayı Koruma Vakfı´nın (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği Çamlıhemşin İlçesi Fırtına Vadisi´ndeki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda düzenlenen Uluslararası Kaçkar Ultra Maratonu'na, Türkiye´nin yanı sıra İran, İngiltere, Belçika, ABD, Almanya ve Fransa'dan yaşları 27 ile 60 arasında değişen 150 sporcu katıldı. 15 ve 46 kilometrelik parkurlarda iki ayrı grubun yarıştığı maraton için Şenyuva Köyü Çinçiva Kemer Köprüsü'nde toplanan sporcular tulum ezgileri ile eşliğinde başlangıç noktasına yürüdü. Sporculara koşu öncesi arazi yapısı, vahşi hayvan ve doğada yalnız kalma tehlikelerine karşı alınacak tedbirler anlatıldı.



KIYASIYA KOŞTULAR



Şenyuva Köyü'nden saat 07.30'da verilen startla birlikte koşuya başlayan sporcular 46 kilometrelik parkurda sırasıyla Pokut, Sal, Hazindak ve Palovit Yaylalarına tırmandı, Zil Kale mevkiini geçerek bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Startın verilmesinin ardından parkura giren bir beton mikseri, paniğe neden oldu. Sporcuların arasından geçen kamyon yoluna devam etti. 2200 metre yüksekliğe kadar çıkan sporcular parkuru inişlerde koşu, çıkışlarda ise tempolu yürüyüşle tamamlamaya çalıştı. Yarış sırasında bazı sporcular devrilen bir ağaç nedeniyle kapanan yolda gideceği yönü karıştırdı. Başka bir yöne giden sporcular dönerek yeniden koşu güzergahına devam etti. Güzergahı karıştıran iki sporcuda bitiş noktasına farklı bir yoldan gelince, geri dönmek zorunda kaldı.





Yarış Koordinatörü Alper Dalkılıç, eşsiz güzellikteki parkurun belli zorlukları barındırdığını belirterek maratonun çok güzel bir koşu olduğunu söyledi.



ŞAMPİYON İRANLI SPORCU OLDU



Uluslararası Kaçkar Ultra Maratonu´nun 46 kilometrelik etabını 4 saat 12 dakikada koşan İranlı Seyed Sattar Seyd, erkeklerde birinciliği elde etti.



15 kilometrelik parkurun galibi ise yine İranlı sporcu oldu. 1 saat 15 dakikada koşan Mohsen Savel erkeklerde birinci, 1 saat 49 dakikada koşan Sergil Ceylan ise kadınlarda birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ile ödüllendirildi.