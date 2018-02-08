Merkez Mahallesi Deniz Sokak'ta bir binanın köşesinde bekleyen E.A, sokaktan geçen Gürcistan uyruklu Khatuna Letodiani'nın yanına yaklaşarak ateş istedi.

YERDE SÜRÜKLEDİ

E.A'ya sigara ve ateş veren Letodiani yürümeye devam etti. Bir süre sonra E.A, arkadan yaklaştığı Letodiani ile bir müddet boğuşarak çantasını alıp kaçtı. Bu anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambulansla Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezine getirilen Gürcü kadın, tedavi altına alındı.

Olayın ardından Fındıklı Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini alan ekiplerin çalışmasını derinleştirdiği sırada E.A, babası tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği Pazar Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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