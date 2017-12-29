Karadeniz illerinde hırsızlık yaptıkları belirtilen Gürcistan uyruklu 3 kişi Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Bayrak'ın aktardığı bilgilere göre, Samsun'dan başlayarak Doğu Karadeniz illerinde bazı kişileri dolandırdıktan sonra çeşitli yerlerde hırsızlık yaptıkları belirtilen Gürcistan uyruklu 3 kişi Gürcistan'a çıkış yapmak üzere kaçarken Rize Yeni Şehir Stadyumu yanında yakalandı. Durdurulan minibüsün sürücüsü Gıorgi M.'nin üzerinden 8 bin 400 dolar, 800 TL ve bir cep telefonu, Valeri H.'nin el çantasından 7 bin 200 dolar, bin euro, bin lira ve cep telefonu, Merab P.'nin üzerinden ise 13 bin dolar ve iki adet cep telefonu çıktı.



3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen 28 bin 600 doları, bin euro ve bin 800 Türk lirası ile telefonlara el konuldu. Zanlılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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